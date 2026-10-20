В Сунже Ингушетии 31 октября пройдет ярмарка «Золотая осень» 

Местные производители представят свою продукцию. Жители смогут приобрести товары напрямую у фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, причем цены будут на 15–20% ниже рыночных.

Как отметил в своем Telegram-канале Глава республики, сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей экономики Ингушетии: оно обеспечивает занятость населения, поддерживает развитие сельских территорий и укрепляет продовольственную безопасность.

В регионе работают фермерские хозяйства, развиваются животноводство и растениеводство. Поддержка местных производителей, переработка и расширение рынков сбыта создают новые возможности для роста отрасли.

Махмуд-Али Калиматов сообщил, что в рамках ярмарки состоится чествование работников АПК и награждение победителей ежегодных республиканских конкурсов «Лучшее личное подсобное хозяйство» и «Фестиваль цветов». В этом году в них приняли участие 652 человека. Их труд и инициативность, по его словам, заслуживают признания, ведь развитие личных хозяйств укрепляет экономику сел и сохраняет традиции земледелия.

«Благодарю всех работников сельского хозяйства за добросовестный труд. Отдельная благодарность министру сельского хозяйства и продовольствия республики Магомеду Гагиеву и коллективу министерства за работу по поддержке аграриев», — подчеркнул руководитель субъекта.