В Сунже Ингушетии оштрафовали родителей за ненадлежащее отношение к детям

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, главными вопросами повестки стали: рассмотрение административных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей по статье 5.35 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Отмечается, что за данное правонарушение законодательством предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Всего на заседании было рассмотрено 4 материала. По результатам обсуждения комиссия вынесла 2 предупреждения и назначила 2 штрафа.