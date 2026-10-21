В Сунже Ингушетии отметили 110-летие народного поэта Джамалдина Яндиева 

Почтить память классика ингушской литературы собрались члены Союзов писателей республики, Чечни и Северной Осетии, родные и близкие поэта, поклонники его творчества. Центральным событием вечера стали поэтические и театрализованные выступления: известные артисты и театральные деятели со сцены читали стихи Джамалдина Яндиева.

Председатель Союза писателей Ингушетии Хаваж Накастоев в своем выступлении подробно проанализировал творчество поэта, отметив необыкновенную силу его произведений, которые и сегодня остаются эталоном художественного слова. Глубину лирики подчеркивали музыкальные номера и архивные кадры.

Музыкальную часть программы представили артисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева. Открыла вечер народная артистка региона Роза Ахциева с песней «Са Даьхе» («Моя Родина»), написанной на стихи Джемалдина Яндиева. Самым трогательным моментом стало проникновенное чтение стихов классика народными артистами, вызвавшее наибольший отклик у публики.

Ведущая вечера, поэт Тамара Чаниева подчеркнула, что культурное наследие Джамалдина Яндиева неподвластно времени, состоявшееся мероприятие в Год единства народов России стал еще одним символом дружбы между братскими народами Кавказа.

Напомним, Джамалдин Хамурзиевич Яндиев родился 15 октября 1916 года в селении Балта Терской области. В 1925 году окончил сельскую школу, затем поступил в подготовительную группу индустриального политехникума Владикавказа, который успешно окончил в 1936 году. В том же году началась его литературная карьера, с должности литературного сотрудника газеты «Ленинский путь».

С 1934 по 1937 год он заочно учился в Литературном институте имени Максима Горького, а с 1936 года работал корреспондентом газеты и переводчиком. Важным этапом в его жизни стало избрание председателем Союза писателей Чечено-Ингушской АССР, где он работал с мая 1938 года по февраль 1944 года.

В период сталинских репрессий Джамалдин Яндиев был депортирован в Среднюю Азию вместе со всем ингушским народом. В ссылке он был вынужден работать на хозяйственных должностях. Эти годы стали для поэта временем тяжелых испытаний: он потерял близких людей и на долгие годы лишился возможности заниматься литературным творчеством и публиковать свои стихи.

После возвращения к культурной жизни, в 1956–1958 годах, Яндиев проходил обучение на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР в Москве. В 1959 году, вернувшись на родину, он начал работать редактором Грозненской студии телевидения. С июня 1967 года и до конца жизни занимал должность литературного консультанта Союза писателей ЧИАССР.

Джамалдин Яндиев скончался 23 августа 1979 года. Согласно его последней воле, он был похоронен на старинном ингушском кладбище в родном селе Балта.