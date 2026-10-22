В Сунже Ингушетии состоится фестиваль казачьей культуры

В рамках фестиваля выступят талантливые артисты: Терский ансамбль казачьей песни им. Ю. А. Сахарова, казачья студия «Созвездие», коллектив «Казачья воля», группа «Терция», ансамбль «Буйный Терек», хоровая капелла филармонии и танцоры ансамбля «Майчанка».



Отмечается, что программа фестиваля включает в себя народные песни, зажигательные танцы, выступления почётных гостей.