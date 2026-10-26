В Сунже Ингушетии во дворе многоквартирного дома обнаружили табун лошадей

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, кони разбрасывали мусор из контейнеров в поисках пищи, топтали цветы, нарушали чистоту и порядок на придомовой территории.

Отмечается, что администрация города обратилась к владельцу лошадей с просьбой принять необходимые меры по контролю за животными и не допускать их свободного выпаса в черте города.

«После обращения к хозяевам бродячих животных мэрия города примет соответствующие меры в рамках действующего законодательства. Просим владельцев животных ответственно относиться к их содержанию и не допускать ситуаций, создающих неудобства для жителей», — предупредили в муниципальных службах.