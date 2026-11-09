В Сунже Ингушетии выполнены дорожные работы на улице Тухачевского 

Городская администрация Сунжи активно откликается на просьбы граждан и предпринимает шаги для устранения проблем, которые беспокоят население. Так, к мэру обратились люди, проживающие на улице Тухачевского: они попросили восстановить состояние дорожного полотна.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, данный вопрос прозвучал во время личного приёма, после чего был включён в работу администрацией города.
По указанию главы города на этой улице проведено грейдирование отрезка дороги, длина которого составляет 500 метров.