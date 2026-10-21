Ветерану СВО из Ингушетии помогли оформить квоту на обследование в Ставрополе

«Военнослужащий отправился на СВО из Санкт-Петербурга в 2023 году, а в 2025-м был демобилизован», — пояснил собеседник издания.

В целях оказания содействия социальный координатор Амина Эльмурзиева связалась с лечащим врачом ветерана, сопровождала оформление документов и контролировала процесс получения квоты. После её оформления сотрудница фонда уточнила организационные вопросы в медицинской клинике Ставрополя и записала Тамерлана Оздоевa на обследование.

Ветеран в свою очередь поблагодарил социального координатора за помощь в организации медицинского сопровождения. Отмечается, что филиал фонда «Защитники Отечества» продолжит работу в данном направлении.