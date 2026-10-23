За сентябрь 58% пациентов в Ингушетии оформили запись к врачам дистанционно 

Всего за сентябрь была оформлена 236 121 запись. Из них 77 803 и 58 702 пришлись на колл-центры и «Госуслуги», около 33% и 25% соответственно. Через регистратуры пациенты записались 99 616 раз.

Такие цифры говорят о востребованности сервисов, экономящих время. Запись по телефону или через интернет избавляет от необходимости идти в поликлинику только ради регистратуры. Это особенно удобно работающим гражданам, родителям с детьми и тем, кому непросто добраться до медучреждения.

Сейчас жителям доступны несколько способов дистанционной записи: портал «Госуслуги», бот в мессенджере MAX и колл-центры медицинских организаций. Электронные сервисы позволяют оформить запись со смартфона или компьютера. Для тех, кто предпочитает телефонное общение или нуждается в помощи оператора, работают колл-центры.

Разнообразие вариантов позволяет каждому выбрать удобный для себя способ. При этом запись через регистратуру также остается доступной.