Житель Ингушетии получил 3 года колонии за хранение гранаты с запалом

Установлено, что в апреле текущего года сотрудники регионального управления ФСБ при проведении оперативных мероприятий обнаружили в домовладении мужчины ручную гранату с запалом, пригодную для взрыва.

При вынесении приговора Назрановский районный суд учел позицию государственного обвинителя и наличие у подсудимого пятерых детей на иждивении. Назначено наказание: 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 20 тыс. рублей в доход государства.