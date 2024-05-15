Житель Ингушетии продал чужую иномарку и сообщил в полицию об угоне

По словам собеседника издания, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» обратился житель региона, который рассказал о передаче в аренду Toyota Camry с условием, что автомобиль не будет выезжать за пределы Назрани, однако навигатор показал ему, что иномарка находится городе Малгобеке. Он попросил задержать ее.

Правоохранители при проведении ОРМ установили, что заявитель причастен к мошенничеству. Выяснилось, что автомашина принадлежит другому человеку, а подозреваемый пользовался ею по доверенности. Вступив в сговор с двумя подельниками, он разместил в одном из мессенджеров объявление о ее продаже.

Откликнувшись на объявление, в республику прибыли двое граждан Казахстана, которые и приобрели автомобиль. Заключив сделку, продавец обратился в полицию.

Иномарка была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции и уголовного розыска МО МВД России «Малгобекский» на 54 км автодороги «Назрань — Малгобек — Нижний Курп» и доставлена в отдел полиции.

Водитель пояснил, что приобрел автомобиль за 1 млн 850 тыс. рублей у троих граждан, которыми оказались заявитель и два его сообщника.

Задержанный стражами правопорядка продавец чужой машины дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Фигурант водворен в ИВС. Полицейские ищут его подельников.