Жители Карабулака Ингушетии проверили свои познания в области космоса

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, в очередной раз мэрия предоставила свой актовый зал в качестве площадки для проведения акции.

В текущем году диктант фокусировался на теме «Человек и космос». Главная цель заключалась в повышении интереса к инженерным и техническим направлениям, а также в информировании участников о современных тенденциях в научно-техническом прогрессе России.

Участникам предстояло ответить на 27 вопросов, сгруппированных в три уровня сложности. Вопросы охватывали широкий спектр тем: от базовых сведений о Солнечной системе до истории разработки космической техники, жизнеописаний знаменитых космонавтов и амбициозных проектов России по освоению космоса.

Данное мероприятие предусматривало два формата участия: очный, на специально организованных площадках, и дистанционный, через официальный онлайн-портал «Цифровое просвещение».

По завершении тестирования каждый участник получал электронный диплом, в котором были указаны его результаты. Наиболее эрудированные участники, показавшие глубокие знания в области инженерии, попадали в общий рейтинг. Им вручались официальные сертификаты, подтверждающие их технологическую грамотность, а также ценные подарки от Международного форума «Технопром».