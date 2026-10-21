Жительница Дагестана осуждена за покушение на сбыт наркотиков в Ингушетии 

В ходе судебного разбирательства установлено, что в марте текущего года подсудимая вместе со знакомым жителем региона через интернет вступила в сговор с неустановленным лицом о сбыте наркотиков на территории республики через «закладки».

Согласно отведенной роли, они прибыли на участок дороги в Малгобекском районе, где из тайника забрали 1,12 грамма 4-СМС (клефедрон) и мефедрон массой свыше 492 граммов для последующей фасовки и распространения среди наркозависимых лиц.

После этого они перевезли наркотики в арендованную квартиру в Карабулаке, где расфасовали запрещенные вещества. 12 апреля часть наркотиков они разместили в тайниках на территории Назрановского района. Однако довести преступный умысел до конца не удалось: в тот же день деятельность злоумышленников пресекли сотрудники полиции.

С учетом позиции гособвинителя Назрановский районный суд назначил виновной 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении подельников женщины уголовное дело выделено в отдельное производство.