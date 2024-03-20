Жительница Ингушетии при покупке мебели потеряла 100 тыс. рублей

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный, под предлогом продажи мебели по объявлению, размещенному в группе «Luxe Home — Мебель» в популярной социальной сети, завладел ее деньгами.
Женщина перевела «продавцу» 100 тыс. рублей, после чего тот перестал выходить на связь, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел.
Дистанционному мошеннику вменяется ч. 2 ст. 159 УК России, полицией проводится проверка.
«Не доверяйте объявлениям незнакомых лиц, предлагающих купить онлайн товары по выгодной цене», — призвали в МВД граждан.