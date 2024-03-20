Жительница Ингушетии при покупке мебели потеряла 100 тыс. рублей

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный, под предлогом продажи мебели по объявлению, размещенному в группе «Luxe Home — Мебель» в популярной социальной сети, завладел ее деньгами.