12 лет разыскиваемый за разбой и хранение оружия рецидивист задержан в Ингушетии

Сообщается, что задержание произошло в ходе проведения операции «Розыск». В следственных мероприятиях приняли участие сотрудники уголовного розыска, Центра противодействия экстремизму, ГУ МВД России по СКФО, УФСБ России и Росгвардии.

По его словам, с января 2012 года ранее судимого за наркопреступления разыскивала полиция Санкт-Петербурга и оперативники Ингушетии за совершение разбойного нападения (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

«Этот инцидент является напоминанием о важности сотрудничества между правоохранительными органами разных регионов и проведения специальных операций для обеспечения общественной безопасности», — добавили в ведомстве.

Сейчас задержанный передан инициатору розыска.