61-летнего жителя Ингушетии ждет суд за дачу взятки сотруднику ФСБ

«По данным следствия, 17 апреля 2024 года в Магасе мужчина лично передал взятку в размере 100 тыс. рублей сотруднику УФСБ России по республике. Подозреваемый хотел, чтобы сотрудник УФСБ совершил незаконные действия (бездействие) в интересах коммерческой организации. Взятка была дана за то, чтобы сотрудник УФСБ прекратил проверочные мероприятия по фактам нарушений законодательства при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности. Также взятка была дана за обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в Республике Ингушетия», — сказал собеседник.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

Сейчас по делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по республике.