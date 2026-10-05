Аграрии Ингушетии примут участие в сельхозвыставке «Золотая осень» в Москве

Главное деловое мероприятие в аграрной сфере пройдет в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» с 7 по 10 октября. Здесь свои результаты традиционно представят различные регионы, ведущие производители удобрений, сельхозтехники, оборудования и прочих инновационных решений для агропромышленного комплекса, племенные хозяйства и агропредприятия.

На 28-й выставке представители республики планируют ознакомиться с новейшими достижениями агропромышленного комплекса, обсудить актуальные вопросы развития сельского хозяйства и перенять опыт коллег.