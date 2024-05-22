Ахмед-Башир Цороев назначен руководителем Минобразования Ингушетии

Ахмед-Башир Багаудинович Цороев окончил Российский экономический университет имени Георгия Плеханова, работал в отделе контроля органов власти в управлении ФАС по Московской области. В 2018 году он защитил кандидатскую диссертацию. С 2019 года работал в управлении Федеральной службы судебных приставов по республике.

В последнее время он занимал должность заместителем министра образования Ингушетии по вопросам реализации нацпроектов, среднего профессионального образования и строительства новых объектов.

Напомним, возглавлявшая почти 5 лет Минобразования региона Эсет Бокова написала заявление об освобождении ее от занимаемой должности с 17 мая этого года в связи с переходом на другую работу.