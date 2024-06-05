Активисты «Движения первых» Ингушетии отправились в юннатскую экспедицию

«Это своеобразное путешествие было посвящено изучению живой природы и её сохранению. Во время экспедиции юные исследователи провели тщательные наблюдения за представителями флоры и фауны республики. Дети получили возможность лицезреть уникальные растения, имеющие также и лечебные свойства, составили их описания и занесли полученные сведения в специальные дневники», — рассказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что такие познавательные экспедиции не только обогащают участников новыми знаниями, но и способствуют развитию у них экологического сознания. В результате проведённой работы активисты в полной мере ощутили ответственность за сохранение природы для будущих поколений, которая лежит на каждом из них.

Первостепенная цель данного мероприятия — привлечение внимания к важности сохранения окружающей среды и стимулирование молодого поколения к активным действиям, направленным на защиту природы.

Напомним, что День эколога отмечается в России ежегодно 5 июня. Учрежден он был в 2007 году.