Актуальные вопросы обсудили секретарь Совбеза России и Глава Ингушетии

«Отдельное внимание уделили поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Также был сделан акцент на антитеррористической защищенности объектов транспортной и энергетической инфраструктуры республики, а также социальных учреждений», — сказал Махмуд-Али Калиматов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.



Отмечается, что проанализированы действия органов власти, правоохранительных структур и спецслужб по обеспечению общественной и государственной безопасности на территории субъекта.