Алихан Калиматов 19 лет назад был посмертно удостоен звания Героя России

Эта высокая награда стала признанием его мужества, самоотверженности и значительного вклада в обеспечение безопасности страны, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.

Алихан Макшарипович Калиматов родился 18 апреля 1969 года в станице Орджоникидзевской (ныне — город Сунжа). В период становления республики, образованной 4 июня 1992 года, он принимал активное участие в общественной жизни. С 2000 года проходил службу в органах ФСБ России, выполняя специальные задания на Северном Кавказе.

17 сентября 2007 года жизнь офицера трагически оборвалась в результате покушения в районе сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района. Он до конца оставался верен своему служебному долгу. В память о его заслугах Алихан Калиматов был навечно зачислен в списки воинской части.

Сегодня имя Алихана Калиматова носит 4-я школа в городе Сунжа, где он учился, улица в Магасе. В Самаре его именем назван бульвар, а на здании Самарского государственного университета, где подполковник получал юридическое образование, установлена мемориальная доска. В Ингушетии также ежегодно проводится первенство России по греко-римской борьбе, посвященное памяти Героя.

«Имя Алихана Макшариповича навсегда останется в истории Ингушетии. Его жизнь, преданность Родине и служение людям — пример, который будут помнить и передавать следующим поколениям», — отметили в кабинете министров.