Концерт стал частью масштабного гастрольного тура ансамбля по Северо-Кавказскому федеральному округу. Тур приурочен к трем значимым датам: 215-летию образования войск правопорядка, 10-летию Росгвардии и Году единства народов России.

Перед началом выступления гости могли ознакомиться с выставкой вооружения, имеющегося в арсенале подразделений территориального органа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минкультуры республики.

Мероприятие посетили начальник управления Росгвардии по региону генерал-майор полиции Микаил Буружев, министр культуры и туризма Залина Льянова, руководство территориальных федеральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций, росгвардейцы с семьями, а также жители и гости региона.

В программе прозвучали такие композиции, как «Домой с победой», «Выйду ночью в поле с конем», «Душа нараспашку», «Когда мы были на войне», «Смуглянка», попурри на темы солдатских и белорусских народных песен, а также многие другие известные произведения. Особое место заняли танцевальные номера, продемонстрировавшие виртуозное мастерство хореографической группы. Каждое выступление артистов публика встречала аплодисментами и восторженными отзывами.

Заслуженный артист и работник культуры России, заместитель начальника — художественного руководителя ансамбля полковник Игорь Шустиков поблагодарил зрителей за теплый прием и пожелал всем благополучия и процветания.

Залина Льянова вручила коллективу Благодарственное письмо Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Награда присуждена за значительный вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Кроме того, министр культуры и туризма передала благодарности пятерым артистам-вокалистам ансамбля за заслуги в профессиональной деятельности.