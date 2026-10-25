Архивная служба Ингушетии внедрит искусственный интеллект 

Хусейн Плиев
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ГАС Ингушетии

Государственная архивная служба республики и частное профессиональное образовательное учреждение «Солво» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на цифровую трансформацию архивного дела и внедрение технологий искусственного интеллекта, сообщили газете «Ингушетия» в ГАС региона. 

Соглашение предусматривает долгосрочное взаимодействие по модернизации архивной инфраструктуры, внедрению современных IT-решений и проведению научно-прикладных исследований в сфере обработки, хранения и использования документального наследия. 

В рамках сотрудничества стороны планируют апробировать и внедрить цифровые решения для оцифровки документов, организации электронного хранения и автоматизированного поиска информации. Особое внимание уделяется применению технологий искусственного интеллекта для распознавания документов и повышения эффективности работы с архивными фондами. 

Как отметил руководитель ГАС Руслан Хаутиев, инициатива реализуется по поручению Главы республики и соответствует государственной политике по развитию отечественной IT-отрасли и переходу органов власти на российское программное обеспечение. 

Согласно методическим рекомендациям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны, при наличии соответствующих решений предпочтительно использовать программное обеспечение, включенное в Единый реестр российского ПО. Компания «Солво», возглавляемая Муслимом Куриевым, как раз и является таковой. 

Сотрудничество направлено на повышение технологической самостоятельности архивной отрасли, обеспечение сохранности историко-документального наследия, совершенствование механизмов предоставления архивной информации и создание условий для развития цифровых сервисов в Ингушетии.

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