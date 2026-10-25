Архивная служба Ингушетии внедрит искусственный интеллект 

Соглашение предусматривает долгосрочное взаимодействие по модернизации архивной инфраструктуры, внедрению современных IT-решений и проведению научно-прикладных исследований в сфере обработки, хранения и использования документального наследия.

В рамках сотрудничества стороны планируют апробировать и внедрить цифровые решения для оцифровки документов, организации электронного хранения и автоматизированного поиска информации. Особое внимание уделяется применению технологий искусственного интеллекта для распознавания документов и повышения эффективности работы с архивными фондами.

Как отметил руководитель ГАС Руслан Хаутиев, инициатива реализуется по поручению Главы республики и соответствует государственной политике по развитию отечественной IT-отрасли и переходу органов власти на российское программное обеспечение.

Согласно методическим рекомендациям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны, при наличии соответствующих решений предпочтительно использовать программное обеспечение, включенное в Единый реестр российского ПО. Компания «Солво», возглавляемая Муслимом Куриевым, как раз и является таковой.

Сотрудничество направлено на повышение технологической самостоятельности архивной отрасли, обеспечение сохранности историко-документального наследия, совершенствование механизмов предоставления архивной информации и создание условий для развития цифровых сервисов в Ингушетии.