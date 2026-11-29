Интерес публики оказался настолько высоким, что вместо одного запланированного выступления артисты дали два — дневное и вечернее. Оба раза зал были заполнены полностью. Среди зрителей были и ингуши, проживающие в Магадане. Выступления сопровождались долгими аплодисментами, а после концертов артисты получили множество теплых отзывов.

В программе участвовали народные и заслуженные артисты Ингушетии и Северного Кавказа Айна Алиева, Алина Мусиева, Марем Олигова, Хава Евлоева, Лолита Хашагульгова и Зара Аушева. Также на сцену вышли ансамбль филармонии «Гаргареи» и легендарная фолк-рок-группа «Дега оаз». Ведущими концерта были Ахмед Хашагульгов и Зара Аушева.

«Мы благодарны за такой теплый прием и бурные овации. Ради этой встречи стоило проделать долгий путь в холодный Магадан: ваши улыбки и аплодисменты согрели нас. Спасибо нашим артистам за самоотдачу, талант и искренность. Зал долго не отпускал нас со сцены, это дорогая для каждого из нас оценка», — отметила директор Государственной филармонии имени Айна Алиева.

Особым моментом стало вручение ей благодарственного письма Губернатора Магаданской области Сергея Носова за вклад в развитие культуры. Награду передала директор региональной филармонии Анна Баранова.