Авиасообщение с Тюменью возобновили в Ингушетии 

Он напомнил, что с февраля текущего года уже выполняется авиарейс в Самару.

«Самара — транзитный пункт для пассажиров, которые направляются в сибирские регионы России, а также Киргизию, Таджикистан, Казахстан, — отметил руководитель субъекта.

Он добавил, что также открыты вновь направления по маршрутам «Магас — Санкт-Петербург» и «Магас — Сочи».

Напомним, С 1 апреля «Азимут» запустил рейсы из аэропорта региона в Сочи. Перелеты осуществляются по воскресеньям авиалайнером Sukhoi Superjet 100.