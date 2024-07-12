Автомойщик угнал машину клиента и устроил ДТП с пострадавшими

«Вечером 11 июля сотрудник автомойки без разрешения владельца взял автомобиль Lada Priora и выехал на улицу Осканова. Во время выполнения манёвра разворота он выехал на встречную полосу движения в сторону села Сагопши и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata, у которого не было государственного регистрационного знака», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате удара автомобиль Hyundai Sonata выкинуло на обочину вправо, где он столкнулся с припаркованной Lada Priora.

В результате виновник ДТП и водитель Hyundai Sonata получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в травматологическое отделение ГБУЗ МЦРБ.