Руководитель субъекта считает, что подобные разногласия свидетельствуют о недостаточном знании собственной истории, когда башенные комплексы создавались на протяжении многих веков, от одного предка со временем отделялись различные фамильные ветви. Поэтому, по его мнению, претензии отдельных представителей фамилий на исключительное право владения историческими сооружениями не имеют под собой оснований.

«Один предок начинал строительство, последующие поколения его продолжали, от основной семьи отделялись новые ветви. Как можно после этого спорить о том, кто имеет больше прав на эту башню? Это общее наследие. Необходимо знать свою историю, уважать старших и осознавать свои корни. Нельзя допускать, чтобы память о предках становилась причиной ссор и обид», — подчеркнул Глава республики.

Махмуд-Али Калиматов призвал жителей обращаться к историческим источникам, изучать свои родословные и прислушиваться к опыту старшего поколения, которое хранит знания о происхождении фамилий и истории башенных поселений. Он считает, что в разрешении спорных ситуаций могут принимать участие авторитетные представители фамилий, историки и религиозные деятели.

Особое внимание Глава уделил масштабной работе по восстановлению исторических памятников в Джейрахском районе. Он выразил благодарность меценату Микаилу Гуцериеву за поддержку долгосрочной программы реставрации башенных комплексов и других объектов культурного наследия. Согласно данным, озвученным в ходе эфира, уже удалось восстановить около 300 башенных сооружений. Между тем, программа рассчитана на десятилетие.

По его словам, реставрационные работы в горной местности представляют собой значительную сложность. Доставка строительных материалов и камней к объектам требует огромных физических усилий, поскольку многие сооружения расположены в труднодоступных местах. Он выразил обеспокоенность дефицитом рабочих, готовых участвовать в восстановлении памятников, и призвал жителей активнее присоединяться к этой важной работе.

Глава Ингушетии с сожалением отметил, что иногда восстановленные сооружения используются не по назначению, например, для содержания скота: «Люди вкладывают колоссальные средства и силы, чтобы вернуть башням их исторический облик, поднимают камни в горы, работают в крайне тяжелых условиях. И после этого недопустимо, чтобы восстановленные сооружения приходили в упадок. Мы должны относиться к историческому наследию с уважением и заботиться о его сохранности, чтобы наши потомки могли им гордиться».

Махмуд-Али Калиматов также напомнил, что исторические памятники находятся под государственной охраной, а значительная часть горной территории имеет статус федерального заповедника. Любые действия на этих объектах должны строго соответствовать требованиям законодательства в области охраны культурного наследия.

Глава республики призвал представителей фамилий отказаться от споров, взаимных упреков и объединить усилия для сохранения башенных комплексов, добавив, что историческое наследие должно быть источником общей гордости и ответственности.