В республике, как и по всей стране, стартовала XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году она продлится с 3 по 12 ноября, информировали газету «Ингушетия» в региональном правительстве.
Главной площадкой в республике стал зал стометровой башни Согласия в Магасе. Диктант одновременно напишут также в Ингушском государственном университете, центре «Дом молодежных организаций» и Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева.
Кроме того, 9 ноября к акции присоединятся Центр образования в Магасе, гимназия в Назрани и третья школа в Карабулаке.
Участникам предстоит ответить на вопросы об истории, культуре и традициях народов России. Особенностью этого года станут десять видео-вопросов: пять из них, при содействии Минобороны России, озвучат бойцы специальной военной операции, также количество представители разных народов страны.
Отметим, что в 2026 году диктант включен в план основных мероприятий Года единства народов России. Организатором акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнерами.
«Большой этнографический диктант» проводится уже одиннадцатый год, объединяя людей вокруг общей цели: укрепления единства и взаимоуважения к культурам народов нашей страны.