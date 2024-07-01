Беслан Гудиев развернет флаг на вершине Эльбруса в честь 100-летия государственности Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в спортивном ведомстве региона, об этом Гудиев заявил на встрече с главой Минспорта республики Русланом Белхороевым. Отмечается, что отважному скалолазу предстоит взобраться на высоту 5642 метра над уровнем моря.

Напомним, свое первое восхождение на самую высокую вершину Европы Беслан Гудиев совершил семь лет назад, с тех пор он поднялся на эту вершину еще 8 раз. Пять раз совершал восхождение на вершину Казбека и 207 раз на вершину Столовой горы (Маьт-Лоам).

Талантливый альпинист неоднократно награждался и получал благодарности от Федерации альпинизма России.