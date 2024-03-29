Бесплатную юридическую помощь окажут гражданам в Ингушском госуниверситете 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-служба главного вуза региона, по поручению ректора Фатимы Албаковой сегодня с 10 до 15 часов в юридической клинике университета будет проходить прием жителей.

Отмечается, что преподаватели и студенты юрфака окажут помощь всем, кто нуждается в консультации и правовой поддержке.

Принимать граждан будут в главном корпусе вуза по адресу: Магас, проспект Зязикова, 7, аудитория № 336. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.