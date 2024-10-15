Беженцев из Палестины трудоустраивают в Ингушетии 

Мероприятие проходило в офисе агрокомплекса «Сад-Гигант Ингушетия» с участием временно исполняющего обязанности руководителя администрации Главы и правительства Анзора Мархиева, министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслана Мизиева, руководителя Минобразования Ахмед-Башира Цороева и директора предприятия Бекхана Хамчиева.

Отмечается, что в данное время беженцы получают российское гражданство, им оказывается содействие в трудоустройстве. Дети обучаются в ДОУ и школах. Также ряд семей уже получают социальные выплаты.

Ранее было принято решение вовлекать, покинувших сектор Газа, в совместное участие в различных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие национальной самобытности и культуры.

Напомним, Ингушетия приняла более 180 человек из Палестины, в основном это дети. Вынуждено оставившие свои дома люди проживают в гостинице «Асса» в Назрани. 10 из них, имеющие российское гражданство, приняли участие в выборах Президента России, прошедших 15-17 марта этого года.