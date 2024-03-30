Беженка из сектора Газа родила в Ингушетии мальчика 

37-летней жительнице сектора Газа провели операцию кесарево сечение. Это ее первый ребенок. Мальчика массой 3220 граммов, длиной 52 см назвали Абдурахман.

«Мама мальчика — возрастная, первородящая, рождение происходило в условиях дистресса плода в 40 недель гестации. Благодаря высокому профессионализму врачей ребенок родился здоровым», — отметила главный врач перинатального центра Мадина Хутиева.

По ее словам, мама и ребенок чувствуют себя отлично.

Напомним, в Ингушетии находятся около 130 беженцев из Палестины, в основном дети.