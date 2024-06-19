Благотворительный фонд Микаила Гуцериева вложил более 4 млрд рублей в развитие Ингушетии за два года

Пресс-служба администрации Главы и правительства региона сообщает, что среди крупных проектов также Троицкий интернат для детей-инвалидов и детский лагерь летнего отдыха «Эрзи» в Джейрахском районе. Здания этих учреждений находились в плохом состоянии, но теперь они были полностью реконструированы. На эти цели было направлено около 450 млн рублей.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что все проекты направлены на создание лучших условий для жизни жителей Ингушетии. Он подчеркнул, что все планы с Микаилом Гуцериевом будут реализованы в полной мере.

«Работы на всех начатых объектах продолжаются. Некоторые из них находятся на стадии оформления проектно-сметной документации, а некоторые проходят этапы согласования. Для 123 башен в Джейрахском районе ПСД уже подготовлена», — сказал руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что сотрудничество с фондом «Сафмар» будет продолжаться и дальше, и вместе они смогут достичь ещё больших результатов в развитии региона.