Благотворительный фонд «Сафмар» подарил новый микроавтобус футбольной школе Назрани

Микроавтобус, рассчитанный на 19 посадочных мест, оборудован удобными сидениями, подлокотниками и кондиционером для комфортной поездки в любую точку.

«Представитель группы «Сафмар» в Ингушетии Микаил Тумгоев лично вручил ключи от нового микроавтобуса директору детской футбольной школы «Назрань». Транспортное средство полностью соответствует всем запросам воспитанников, ведь для футболистов, отправляющихся на выездные матчи, немаловажно с комфортом передвигаться, чтобы не перегружать свое физическое и моральное состояние в преддверии игр», — рассказал собеседник.

Помимо этого, он подчеркнул, что родители учеников также рады подобному презенту, потому как теперь им не придётся тратить большие деньги на аренду автобуса для поездок на соревнования. Стоимость арендной платы достигала порядка 80 тыс. рублей.

Отмечается, что фонды «Сафмар» и «Возрождение» Микаила Гуцериева периодически оказывают поддержку различным учреждениям региона. Например, не так давно республиканскому перинатальному центру был передан реанимобиль класса «С». Государственная филармония Ингушетии в свою очередь также получила комфортабельный микроавтобус для гастролей и новые инструменты.