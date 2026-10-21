Благоустройство двух городских территорий завершается в Магасе

Преобразования затронули пересечение улиц Чахкиева и Горчханова, а также участок улицы Гагиева — от переулка Цветочного до улицы Мальсагова. Здесь обновляют пешеходные зоны, устанавливают новые скамейки и урны, обустраивая пространство для комфортного передвижения и отдыха горожан.

«Благоустройство направлено на создание удобной городской среды, где жители смогут проводить время на свежем воздухе, гулять и встречаться с близкими», — подытожил собеседник.