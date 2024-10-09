Более 1,6 тыс. сертификатов на материнский капитал выдано в Ингушетии с начала года 

1 431 семья, благодаря сертификату, улучшила жилищные условия. На эти цели региональное отделение Социального фонда России направило порядка 1 млрд рублей, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Важно отметить, что размер маткапитала регулярно индексируется, а возможности его применения постоянно расширяются. По поручению Президента России программа продлена до 2030 года. И эта инициатива направлена на поддержку семей с детьми, на повышение качества их жизни», — напомнил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, важно то, что инициативы главы государства способствует улучшению демографической ситуации в стране. Она стимулирует рождение второго и последующих детей, что укрепляет институт семьи.

«Хочу отметить, что Ингушетия традиционно находится в тройке лидеров по рождаемости. Рост рождаемости — это необходимость создавать больше мест в учебных заведениях и, несомненно, улучшать условия жизни. В этом направлении мы проводим активную планомерную работу — строим новые школы и детские сады в рамках национальных проектов и различных государственных программ», — отметил руководитель субъекта.