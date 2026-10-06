Более 1,7 тыс. педагогов Ингушетии вышли на пенсию досрочно 

Льгота доступна учителям с 25-летним стажем работы с детьми и 30 пенсионными баллами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе организации.

«В педагогический стаж, помимо непосредственной работы, также включаются периоды временной нетрудоспособности, ежегодные оплачиваемые отпуска, курсы повышения квалификации и дополнительного профессионального образования при условии, что в указанный период работодатели осуществляли уплату страховых взносов», — отметил управляющий Отделением СФР по республике Зубейр Евлоев.

Проверить свой педагогический стаж учителя могут по выписке из индивидуального лицевого счета. Эта информация доступна на портале Госуслуг, предоставляется в клиентских службах регионального ОСФР и МФЦ.

Отмечается, что, если какие-либо сведения на лицевом счете учтены не полностью, граждане могут обратиться в клиентскую службу Отделения. Специалисты проверят имеющиеся документы, дадут разъяснения. При необходимости, они окажут практическую помощь по подтверждению страхового стажа, в том числе льготного.

За консультацией также можно обратиться по единому номеру: 8 (800) 100-00-01.