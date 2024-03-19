Более 19 тыс. человек проголосовали в Ингушетии за объекты благоустройства в 2025 году

Напомним, что было открыто 142 пункта и привлечено около 500 волонтеров, которые помогали жителям познакомиться с перечнем территорий и дизайн-проектов, рассказали, где и как планируется благоустроить скверы, парки, проезжие улицы и пешеходные переходы, другие общественные пространства.

Отмечается, что самое активное участие приняли жители города Сунжа, свой выбор сделали 8 тыс. человек.

По мнению Махмуд-Али Калиматова, показатель свидетельствует об увеличении интереса жителей региона к проекту.

«Сейчас голосование продолжается онлайн на сайте https://06.gorodsreda.ru/. Впереди — полтора месяца плодотворной работы, и я уверен, что жители продемонстрируют еще более высокие результаты», — отметил он.

Напомним, что в рейтинговом голосовании участвует 9 муниципалитетов республики, которые представили на выбор 8 общественных территорий и 38 дизайн-проектов. По итогам голосования, которое продлится до 30 апреля текущего года, необходимо отобрать 19 дизайн-проектов и 4 территории.

Назрановский, Сунженский, Малгобекский районы представили на выбор по две территории, города Магас, Назрань, Сунжа и Карабулак — по 8 дизайн-проектов, Малгобек — шесть.