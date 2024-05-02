Более 2 тыс. пачек нелегальных сигарет изъяли правоохранители Ингушетии в Назрани 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону, немаркированные сигареты хранились для продажи в одном из магазинов города.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК России. Деяние наказывается крупным штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до 3-х лет.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливается владелец нелегальных сигарет, говорится в релизе.