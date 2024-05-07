Более 2 тыс. жителей Ингушетии привились в период проведения Единой недели иммунизации

Также, как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, с целью содействия вакцинации всех возрастных групп населения в медицинских учреждениях региона были организованы профессиональные консультации, бесплатные прививки и обучающие мероприятия.

«Важно осознавать, что прививки играют решающую роль в защите от опасных инфекций и обеспечивают коллективный иммунитет, который не только защищает от болезней, но и способствует сохранению здоровья всего общества. За неделю иммунизации прививки получили более 2000 человек, что свидетельствует о широкой осведомленности населения и его готовности принимать активное участие в укреплении здоровья нашего региона. Это важный шаг в направлении поддержания здоровья и благополучия нашего населения», — отметила глава Минздрава Зарема Антошкиева.

По словам ингушских медиков, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, что свидетельствует о важности превентивных мер и систематической работе в области общественного здравоохранения.