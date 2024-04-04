Более 350 малышей родились в перинатальном центре Ингушетии в марте текущего года

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона, родились 189 мальчиков и 180 девочек. Среди новорожденных шесть пар двойняшек. Недоношенных детей в общей сложности было 30, двое из которых появились на свет с экстремально низкой массой тела.

«Два ребенка при рождении весили всего 930 и 480 граммов соответственно. Наиболее крупный малыш в свою очередь имел вес около 5 кг при росте 57 см. Мамы также были разных возрастов, самой старшей из них 49 лет», — отметил собеседник издания.

Напомним, что в феврале текущего года в стенах перинатального центра Ингушетии появились на свет 444 ребенка.