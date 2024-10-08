Более 65 млн рублей выделено Ингушетии на переселение людей из аварийного жилья 

Средства до конца текущего года будут направлены на обеспечение новым жильем 132 человек, проживающих в 29 аварийных помещениях общей площадью около 1,4 тыс. квадратных метров в городе Малгобеке.

Министерство строительства уже активно работает над заключением необходимых соглашений с городской администрацией.

Как отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, сейчас необходимо оперативно заключить договоры с собственниками аварийного жилья и выплатить им денежные средства. Это позволит им как можно скорее переехать в новые квартиры.

Напомним, что с начала реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Ингушетии уже расселено 497 человек.