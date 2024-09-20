Более 73 тыс. человек в Ингушетии привились от гриппа 

По информации управления, на данный момент в республике привились 73 557 человек, из них 28 416 детей и 45 141 взрослый.

Собеседник газеты напомнил, что по постановлению главного государственного санитарного врача России, необходимо охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 60% населения и не менее 75% людей из групп риска.

Он также подчеркнул, что вакцинация является основным эффективным методом профилактики, а период с сентября по октябрь, до начала сезона ОРВИ и гриппа, считается наиболее благоприятным для ее проведения и формирования иммунитета. Поэтому руководитель ведомства Борис Комурзоев и сотрудники управления одними из первых сделали прививки.

В управлении Роспотребнадзора по республике добавили, что высокая эффективность вакцинации для профилактики гриппа была подтверждена многолетними исследованиями. Болезнь опасна своей изменчивостью и непредсказуемостью. Каждый год от 3 до 5 миллионов человек во всем мире переносят грипп особенно тяжело, а от 290 до 650 тысяч умирают.