Братья Арсамаковы из Ингушетии завоевали 8 медалей на турнире по джиу-джитсу в Казахстане

«Алим выиграл золото в категории до 77 кг по GI в возрастной категории «синие пояса». Муслим также участвовал в этой категории и получил там бронзу. Амин стал двукратным чемпионом, выступив в двух дисциплинах. Он первенствовал в категориях до 55 кг, 14–15 лет по поясам, в разделах GI и NO-GI», — рассказал спортсмен.

По его словам, Ахмед выступал в категориях до 42 кг и 12–13 лет, по поясам — серые. Там он стал двухкратным победителем в обеих дисциплинах — по GI и по NO-GI соответственно. Ибрагим завоевал золото и серебро в весовой категории до 50 кг. Его конкурентами были дети 12–13 лет с жёлтыми поясами, а соревнования проходили по дисциплинам GI и NO GI.

Все участники тренируются в зале Yussupov Jj Team под руководством наставника Наиля Алкамова.

«Медали, завоёванные спортсменами, демонстрируют их профессионализм и конкурентоспособность — Арсамаковы достойные представители джиу-джитсу Казахстана и в дальнейшем будут имеют большие перспективы в спорте», — добавил Тагир Хамхоев.

Отмечается, что турнир прошел в Алматы.