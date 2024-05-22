Четвертый по счету борт с гумпомощью от Ингушетии для Газы прибыл в Египет

Председатель правления благотворительного фонда «Тешам», депутат парламента Ингушетии Ахмед Костоев сообщил, что четвертый по счету борт с гуманитарной помощью от республики для Газы достиг аэропорта города Эль-Ариш в Египте.
Как информировали газету «Ингушетия» благотворители, около 29 тонн продовольствия передано гуманитарной организации Красный Полумесяц.
Отмечается, что сортировать поступающие от жителей региона товары, собирать ящики и готовить их к отправке помогали десятки волонтеров.
«Многие жители Газы голодают, не имеют достаточного количества воды для питья. Они отчаянно ждут помощи», — подчеркнул народный избранник Ахмед Костоев.