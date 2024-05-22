Четвертый по счету борт с гумпомощью от Ингушетии для Газы прибыл в Египет

Как информировали газету «Ингушетия» благотворители, около 29 тонн продовольствия передано гуманитарной организации Красный Полумесяц.

Отмечается, что сортировать поступающие от жителей региона товары, собирать ящики и готовить их к отправке помогали десятки волонтеров.

«Многие жители Газы голодают, не имеют достаточного количества воды для питья. Они отчаянно ждут помощи», — подчеркнул народный избранник Ахмед Костоев.