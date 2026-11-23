Речь идет о патриотическом центре имени первого Героя России Суламбека Осканова в Сунже, многофункциональном молодежном пространстве в Назрани, доме горского гостеприимства в Джейрахском районе и центре креативных пространств «Парк ремесел». На данный момент на всех площадках ведутся строительно-монтажные работы, завершается внутренняя отделка и закупается необходимое оборудование, информировали газету «Ингушетия» в правительстве республики.

Центры создаются в рамках комплексной программы «Регион для молодых» федерального проекта «Россия — страна возможностей». Общая площадь помещений превысит 3,2 тыс. квадратных метров, финансирование с учетом региональных средств составляет более 135 млн рублей.

В новых пространствах оборудуют актовые и лекционные залы, рабочие зоны, места для досуга и помещения для общественных организаций. В частности, патриотический центр в Сунже сможет принимать до 70 человек на проживание.

Полностью завершить работы на всех четырех объектов планируется до 15 декабря текущего года.