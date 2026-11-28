В состав делегации республики вошли шесть студентов и выпускников Сунженского колледжа управления и новых технологий под руководством лидера Ингушской региональной организации РСМ Адама Ярыжева.

В рамках мероприятия, собравшего 40 НКО из семи субъектов СКФО, участники обменялись успешными практиками и презентовали собственные проекты. Главным итогом встречи стало установление новых профессиональных контактов, которые планируется использовать для развития молодежных инициатив в республике.

На торжественной церемонии закрытия руководителю делегации Адаму Ярыжеву был вручен памятный знак в честь 35-летия Российского союза молодежи. Награду передал председатель РСМ Дмитрий Покровский.

Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов в рамках профильного образовательного проекта.