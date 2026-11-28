Молодежь региона укрепила сотрудничество на VI Окружном образовательном слете во Владикавказе, который объединил представителей некоммерческого сектора Северного Кавказа, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров республики.
В состав делегации республики вошли шесть студентов и выпускников Сунженского колледжа управления и новых технологий под руководством лидера Ингушской региональной организации РСМ Адама Ярыжева.
В рамках мероприятия, собравшего 40 НКО из семи субъектов СКФО, участники обменялись успешными практиками и презентовали собственные проекты. Главным итогом встречи стало установление новых профессиональных контактов, которые планируется использовать для развития молодежных инициатив в республике.
На торжественной церемонии закрытия руководителю делегации Адаму Ярыжеву был вручен памятный знак в честь 35-летия Российского союза молодежи. Награду передал председатель РСМ Дмитрий Покровский.
Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов в рамках профильного образовательного проекта.