Делегация Ингушетии примет участие во II Кавказском инвестиционном форуме

Он отметил, что в рамках мероприятия у него запланирована двухсторонняя встреча с председателем правительства России Владимиром Мишустиным.

Представители республики присоединятся к участию в пленарных заседаниях, круглых столах, посвященных инвестиционной привлекательности Северного Кавказа, развитию международного сотрудничества, поддержке инноваций, исламскому банкингу, развитию промышленного садоводства, инвестициям в экологический туризм и другим актуальным вопросам.

«На стенде республики в зоне «Экспо» мы представим национальное подворье и продукцию сельского хозяйства региона. Кавказский инвестиционный форум дает нам уникальную возможность представить потенциал и показать привлекательность Ингушетии для инвесторов из России и зарубежных стран», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он заметил, что власти региона создают условия для успешного бизнеса, гарантируется защита прав инвесторов, им предлагаются выгодные условия для вложения капитала.

«Наша цель — развитие экономики, создание новых рабочих мест и поддержка социальных программ, способствующих улучшению качества жизни наших жителей. Мы готовы к диалогу, к партнерству и готовы предложить интересные проекты для инвестиций», — добавил Глава Ингушетии.

По данным ИА «Интерфакс», программа КИФ-2024 объединит более 60 мероприятий. Они пройдут в резиденции Главы Чечни и «Павильоне «Стройкар». Участие в Форуме примут более 2 тыс. гостей из 33 стран.