В состав делегации вошли начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства Магомед Кодзоев, мэры Назрани, Сунжи, Малгобека и Карабулака Руслан Оздоев, Аслан Умаров, Магомед Боков и Ахмед Дидигов, председатель горсовета Магаса Хаваж-Багаудин Дарсигов. Также представители горного Джейрахского района: руководитель муниципального образования Ахмед Льянов, его заместитель Джамали Евкуров и глава сельского поселения Бейни Ахмед Дударов.

Форум объединил представителей муниципального сообщества со всей страны для обмена опытом, обсуждения вопросов местного самоуправления и презентации эффективных управленческих решений. Представлено около тысячи кейсов по различным направлениям: от благоустройства и ЖКХ до экологии и взаимодействия с жителями.

На отдельной выставке каждый субъект России демонстрирует свои наработки и проекты победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». Особое внимание в рамках участия республики уделено Джейрахскому району, уникальной горной территории с значительным историко-культурным и туристическим потенциалом.

За последние 5 лет муниципалитеты республики представили более 400 проектов на Всероссийскую муниципальную премию «Служение», свыше 30 представителей местного самоуправления отмечены дипломами. Среди наиболее заметных инициатив — проекты Назрани «СВОих не бросаем» и «Доступность власти», получившие благодарность премии, также практики развития туристической инфраструктуры Джейрахского района.

В рамках форума председателю Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Ингушетия» Ахмеду Льянову была вручена благодарность первого заместителя руководителя администрации Президента России Сергея Кириенко. Награждение состоялось в мастерской управления «Сенеж». Высокая оценка стала признанием активного участия главы администрации горного района в развитии местного самоуправления в России, говорится в релизе.