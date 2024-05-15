Отмечается, что масштабное мероприятие собрало более 18 тысяч участников из 85 государств и 84 субъектов Российской Федерации.

Постоянный представитель Ингушетии при главе государства Микаил Илезов, начальник отдела национальной и молодежной политики и межрегиональных связей Постпредства Шамиль Цечоев, заместитель министра экономического развития республики Аслан Нальгиев, представители Миннаца региона и другие участники делегации Ингушетии уже активно принимают участие во встречах и семинарах на площадке форума.