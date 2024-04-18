Делегация Ингушетии возложила цветы к мемориальной доске Герою России Алихану Калиматову

Посланцы Ингушетии отправились в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (бывший Самарский государственный университет), чтобы почтить память трагически погибшего земляка. Здесь, на главном корпусе университета, где он учился, была установлена мемориальная доска, посвященная Алихану Калиматову.

Отмечается, что в церемонии возложения цветов также приняли участие представители Постпредства Ингушетии при Президенте РФ, друзья семьи Калиматовых, сослуживцы и представители УФСБ России по Самарской области.

«Сегодня, на самом деле, очень большая радость и честь, что земляки Алихана Калиматова приехали, чтобы почтить память о нашем друге. Вечная память о нем навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул Андрей Федячкин, друг Алихана.

Напомним, 18 апреля Алихану Макшариповичу Калиматову исполнилось бы 55 лет.